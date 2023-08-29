Стивен Эй Смит о словах Ноа Лайлса про чемпионов НБА: «Вопиющее невежество»

Известный телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал американского спринтера Ноа Лайлса. Легкоатлет ранее сказал, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира».
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