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Матч «Рейнджерс» и «Айлендерс» на футбольном стадионе стал 3-м по посещаемости в истории НХЛ

Матч «Рейнджерс» и «Айлендерс» на футбольном стадионе стал 3-м по посещаемости в истории НХЛ

Минувшей ночью на хоккейном матче в Нью-Джерси присутствовали 79 690 зрителей. Игра между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» прошла на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси и стала 3-й по посещаемости в истории НХЛ – после матчей «Детройта» с «Торонто» в 2014 году (105 491 зритель) и «Нэшвилла» с «Далласом» в 2020-м (85 630).

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