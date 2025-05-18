Сладкий обман: чем рискуют любители клубники вне сезона

Клубника: чем опасны ягоды на прилавках «Ароматная клубника может стать миной замедленного действия», — предупреждает Ольга Тарасова, доцент кафедры института материнства и детства Пироговского университета.
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