«Добрый субботник» прошел у Смольного собора и в Таврическом саду

Территории подготовили к летнему сезону Сегодня коллектив Комитета по инвестициям и реализации инвестпроектов во главе с руководителем Иваном Складчиковым принял участие в традиционном «Добром субботнике».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии