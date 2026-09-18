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Газета.ру

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Авилон назвал 7 технологий, которые скоро исчезнут из автомобилей

Авилон назвал 7 технологий, которые скоро исчезнут из автомобилей

В опциональном оснащении современных автомобилей есть некоторые решения и технологи, которые довольной скоро потеряют свою актуальность для современного покупателя.

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