Опасные консервы - как выявить угрозу. Не менее 19 случаев ботулизма выявили в России с начала года

В России с начала 2026 года выявлено как минимум 19 случаев заражения ботулизмом.Ботулизм - это острое инфекционное заболевание.
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