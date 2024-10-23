Зеленский предложил «первый шаг» к завершению конфликта на Украине

Он считает, что если Киев и Москва договорятся «не бить по энергообъектам», то это приблизит мирВзаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии