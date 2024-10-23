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Зеленский предложил «первый шаг» к завершению конфликта на Украине

Зеленский предложил «первый шаг» к завершению конфликта на Украине

Он считает, что если Киев и Москва договорятся «не бить по энергообъектам», то это приблизит мирВзаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению боевых действий.

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СХ
Сергей Храмов
России осталось дождаться последнего шага от зеленского для прекращения огня на Украине. Первый шаг он сделал. РВСН.
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