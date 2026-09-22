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Царьград

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Трамп предложил создать фонд в $5 млрд для восстановления Ближнего Востока

Трамп предложил создать фонд в $5 млрд для восстановления Ближнего Востока

Во вторник цены на нефть начали расти после четырехдневного спада. Дональд Трамп выступит на Генассамблее ООН и предложил восстановительный фонд для Ближнего Востока в $5 млрд.

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