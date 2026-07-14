Якорение в арбитражном процессе: искусство управлять контекстом

«Почему суд присудил меньше, чем мы просили, хотя экспертиза подтверждала наши расчёты?» — этот вопрос, знакомый каждому практикующему юристу, обычно вызывает лишь досаду и ссылки на «судейский консерватизм».
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