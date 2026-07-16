Топ-5 городов для путешествий по Нижегородской области: сколько потребуется бензина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля, ФедералПресс. Журналисты выяснили, в какую сумму обойдется автопутешествие выходного дня из Нижнего Новгорода в пять популярных туристических центров региона – Арзамас, Городец, Павлово, Выксу и Чкаловск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии