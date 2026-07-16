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Топ-5 городов для путешествий по Нижегородской области: сколько потребуется бензина

Топ-5 городов для путешествий по Нижегородской области: сколько потребуется бензина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля, ФедералПресс. Журналисты выяснили, в какую сумму обойдется автопутешествие выходного дня из Нижнего Новгорода в пять популярных туристических центров региона – Арзамас, Городец, Павлово, Выксу и Чкаловск.

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