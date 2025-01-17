Более 228 км дорог к туристическим местам отремонтировали в Приангарье за шесть лет

В Иркутской области с 2019 по 2024 год в рамках нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано более 253 км дорог, ведущих к туристическим объектам, при финансировании около 7 млрд рублей, сообщили в областном правительстве.
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