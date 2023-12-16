Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов не скрыл своего потрясения от истории с бывшим начальном в МВД, который поспособствовал легализации в страны тысячам мигрантов.
Скандал с мигрантами в Петербурге. Ахнули даже в Госдуме
Комментарии
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виктор климахин
ТО И ДРУГОЕ И сомневаюсь что получили взятки от олигархов и наставление министров а зюганов верит в дружбу и рабочий класс черножопых шакалов
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8 час.
Василий Целовальников
Я, сто раз писал, что начинать борьбу с нелегальной миграцией, борьбой с нашими сотрудниками МВД! И был прав!!!
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6 час.
Александр Рожков
А с легальной миграцией, и с теми, кто ее развел, не пора бы начинать борьбу?
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3 час.
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