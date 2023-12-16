Скандал с мигрантами в Петербурге. Ахнули даже в Госдуме

виктор климахин ТО И ДРУГОЕ И сомневаюсь что получили взятки от олигархов и наставление министров а зюганов верит в дружбу и рабочий класс черножопых шакалов

Василий Целовальников Я, сто раз писал, что начинать борьбу с нелегальной миграцией, борьбой с нашими сотрудниками МВД! И был прав!!!