Фото: в Петербурге прошла первая репетиция военного парада на Дворцовой площади

Участие приняли более 500 военнослужащих Сегодня на Дворцовой площади прошла первая репетиция сводного военного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона к военному параду в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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