В главном православном храме Мариуполя, храме Покрова Божией Матери встретили Пасху

В главном православном храме освобожденного Мариуполя, храме Покрова Божией Матери, встретили Пасху. В настоящее время в храме Покрова, на стенах которого видны следы обстрелов, собирают гуманитарную помощь для жителей украинских районов, которые контролируют российские военные.