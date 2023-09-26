Яндекс Дзен уже откровенно и хамски работает против России

я на дзене уже пару лет как перманентно забанен , зато там до сих пор активно воняют несколько троллей-русофобов говнистая страничка

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Alexander Demidov

В Дзен есть интересная информация, но руководство явно из бандеровцев. Я много лет писал в Дзен комментарии, в которых призывал уничтожать укрбандеровцев и бороться с либералами в нашей стране и мои комментарии проходили, я получал ответные комментарии и завязывался диалог. Все поменялось через 2 недели после начала СВО. Администрация Дзена заблокировала мои комментарии навсегда без предварительных предупреждений.