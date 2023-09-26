Выборы президента России: «Дзен» начинает свою игру Только три страны в мире смогли создать свои национальные поисковые системы в интернете — это Google у американцев, Baidu у китайцев и Яндекс в России.
Яндекс Дзен уже откровенно и хамски работает против России
Комментарии
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вячеслав вагин ковешников
я на дзене уже пару лет как перманентно забанен , зато там до сих пор активно воняют несколько троллей-русофобов говнистая страничка
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8 час.
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Alexander Demidov
В Дзен есть интересная информация, но руководство явно из бандеровцев. Я много лет писал в Дзен комментарии, в которых призывал уничтожать укрбандеровцев и бороться с либералами в нашей стране и мои комментарии проходили, я получал ответные комментарии и завязывался диалог. Все поменялось через 2 недели после начала СВО. Администрация Дзена заблокировала мои комментарии навсегда без предварительных предупреждений.
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6 час.
ВФ
Владимир Фердман
Не получается строить положительную идеологию на отрицательных показателях - как в социалке, так и в производстве, так и откуда взяться положительным - воровать будет некогда
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4 час.
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