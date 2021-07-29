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«Рома» возьмет в аренду нападающего Шомуродова с правом выкупа за 16 миллионов евро

Форвард «Дженоа» Элдор Шомуродов продолжит карьеру в «Роме». Стороны договорились об аренде футболиста с обязательством выкупа за 16 миллионов евро, также клуб из Генуи получит процент от дальнейшей продажи игрока, сообщает журналист Николо Скира.

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