Холодная погода может увеличить риск сердечных приступов – исследование

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Journal of the American College of Cardiology и представленному на Конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC 2024), количество госпитализаций по поводу сердечных приступов увеличивается после воздействия более низкой температуры воздуха и холодных периодов.