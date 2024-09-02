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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Холодная погода может увеличить риск сердечных приступов – исследование

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Journal of the American College of Cardiology и представленному на Конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC 2024), количество госпитализаций по поводу сердечных приступов увеличивается после воздействия более низкой температуры воздуха и холодных периодов.

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