ЭНЕРГИЯ ДНЯ 6 октября 2023 года

Энергетический прогноз: сегодня шестое октября две тысячи двадцать третьего года = 994 =Бог стоит на стороне того, кто прощает, а злые силы стоят на стороне того, кто ненавидит= Быть несчастным - это привычка, быть счастливым - это тоже привычка: выбор за вами!= Важнейшим для просветления является очищение сознания от всех представлений о себе =Всякая рана, всякая обида наносимая тебе, есть отклик твоей собственной работы среди людей = Вы - это те, у кого ключ к завершительному Преображению и к Реальности Нового Иерусалима = Главное, жаждущий Высшего Знания, должен развить интеллектуальную часть своей природы = Если не говорить о Любви, больше всего радости и утешения приносят нам путешествия= «Если Учитель скажет: "Беги через поток", - значит подножие усмотрено, но попади ногою на камень» = Иногда, проявляя доброту, сначала необходимо убедиться, что это вас не опустошит =Ключ к «правильному» внутреннему состоянию — независимость от окружающего Мира= Кто хочет править спокойно, пусть охраняет себя не копьями, а общей Любовью = Лучший подарок - это объятие: всем подходит по размеру и никто не против, если его вернут =«Матриархат – это мудрость достигать грандиозного, будучи таким же мягким, как полёт бабочки» = Мы пришли в этот Мир, чтобы учиться; и Жизнь каждый день преподает нам новый урок= «На человека, исполненного покоя, даже дикий зверь не нападёт, ибо знает, что в нём пребывает Божеская сила» = Наша Жизнь измеряется не количеством вдохов и выдохов, а теми моментами, когда захватывало Дух! =Не ждите повода, чтобы сказать тёплые слова дорогим людям - делайте это почаще просто так = Не каждую неприятную работу обязательно выполнять.