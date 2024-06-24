Глава Киргизии выразил соболезнования РФ после теракта в Дагестане

ИЗВЕСТИЯ Киргизия выступает против всех форм терроризма, заявил глава страны Садыр Жапаров, направив телеграмму с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину после терактов в Дагестане.
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