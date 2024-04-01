Костомаров признался, что чувствует, когда снимает протезы: «Как таракан, который перевернуться не может»

Роман Костомаров проявил сумасшедшую силу воли, чтобы после ряда сложнейших операций по ампутации вернуться к нормальной жизни, научиться писать, водить машину и даже ездить на коньках! Спортсмена зауважали еще больше, ведь он показал, на что способен в полной мере.
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