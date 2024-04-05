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Парламентская газета

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Захарова: Спецслужбы США используют журналистов в качестве агентов

Спецслужбы США, вопреки закону, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов. На это указала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, говоря о том, как в Вашингтоне «отметили» год с дня задержания журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

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