Захарова: Спецслужбы США используют журналистов в качестве агентов

Спецслужбы США, вопреки закону, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов. На это указала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, говоря о том, как в Вашингтоне «отметили» год с дня задержания журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
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