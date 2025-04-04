Рынок суспензионного ПВХ в России: ожидания 2025

Фото: RUPEC Возможен ли дефицит на российском рынке ПВХ? Есть ли еще потенциал для роста объемов производства? Как изменятся цены? Какие изменения могут произойти в производственных компаниях? Ответы на эти и другие вопросы — в обзоре RUPEC.
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