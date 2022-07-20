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Эксперты о действиях Запада: "Мир катится под откос"

Эксперты о действиях Запада: "Мир катится под откос"

Весь привычный мир сейчас стоит перед порогом колоссальных изменений. Последствия принятых государствами решений — голод, войны, кризисы, дефициты, инфляция наряду с наводнениями и засухой — могут спровоцировать крупные катастрофы и проблемы.

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