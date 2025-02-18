Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде

Кадрами поделилась Мария Захарова Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде, кадры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым опубликовала в своем Telegram-канале представитель МИД Мария Захарова.
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