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В Словакии напали на депутата Люптака, поддержавшего Россию в парламенте

В Словакии напали на депутата Люптака, поддержавшего Россию в парламенте

Депутат от Словацкой национальной партии Павел Люптак стал жертвой нападения после того, как не поддержал на последнем заседании парламента резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве.

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