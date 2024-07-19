В Словакии напали на депутата Люптака, поддержавшего Россию в парламенте

Депутат от Словацкой национальной партии Павел Люптак стал жертвой нападения после того, как не поддержал на последнем заседании парламента резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве.
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