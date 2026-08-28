10 типичных ошибок родителей подростков перед началом учебного года: советы психолога

Как подготовить психику подростка к началу учебного года без лишнего давления, конфликтов и попыток за несколько дней "догнать всю школьную программу", Metro рассказал психолог, Руководитель службы психологического сопровождения РАНХиГС Санкт-Петербург Дмитрий Балашов.
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