10 типичных ошибок родителей подростков перед началом учебного года: советы психолога

Как подготовить психику подростка к началу учебного года без лишнего давления, конфликтов и попыток за несколько дней "догнать всю школьную программу", Metro рассказал психолог, Руководитель службы психологического сопровождения РАНХиГС Санкт-Петербург Дмитрий Балашов.