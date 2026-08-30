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ТАСС

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Космонавты и астронавты поздравили спецкорра ТАСС на МКС песней про каравай

Космонавты и астронавты поздравили спецкорра ТАСС на МКС песней про каравай

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Космонавты и астронавты на Международной космической станции (МКС) исполнили русскую песню про каравай в честь дня рождения специального корреспондента ТАСС на МКС Анны Кикиной.

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