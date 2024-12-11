Петрозаводский суд встал на сторону горожан в вопросе стоимости лесов

Городской суд признал незаконными результаты скандальных слушаний о снижении восстановительной стоимости вырубленных зеленых насаждений для крупных инвесторов Текст, фото: Елена Малишевская Петрозаводский городской суд удовлетворил иск депутатов и общественников к администрации столицы Карелии: истцы требовали признать незаконными результаты публичных слушаний о снижении восстановительной стоимости зеленых насаждений для масштабных инвестпроектов.