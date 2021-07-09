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Шахназаров: советский период был одним из самых великих в истории

Шахназаров: советский период был одним из самых великих в истории

Советский Союз сыграл принципиальную роль в победе над нацизмом и колониализмом. Современная Россия стоит на фундаменте Советского Союза, и пока общество это не признает, никакой влияния на другие страны не будет, считает режиссер Карен Шахназаров.

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