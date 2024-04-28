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«Порту» может расторгнуть контракт с Консейсау из-за победы Виллаш-Боаша на выборах президента клуба

Есть вероятность, что клуб и португалец расторгнут контракт по обоюдному согласию без выплаты компенсации из-за победы Андре Виллаш-Боаша на выборах президента «драконов», сообщает журналист Фабрицио Романо.

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