Норвежец Клебо и шведка Сван выиграли спринты на этапе Кубка мира в Гомсе

На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Гомсе (Швейцария) завершились спринты. У женщин победительницей стала шведская лыжница Линн Сван, которая на 2,2 секунды опередила соотечественниц Майю Дальквист и Йонну Сундлинг.