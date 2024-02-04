Норвежец Клебо и шведка Сван выиграли спринты на этапе Кубка мира в Гомсе

На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Гомсе (Швейцария) завершились спринты. У женщин победительницей стала шведская лыжница Линн Сван, которая на 2,2 секунды опередила соотечественниц Майю Дальквист и Йонну Сундлинг.
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