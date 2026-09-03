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Мы соседи по планете

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«136 кг мёртвого груза ушли вместе с бывшим»: истории о расцвете после развода

«136 кг мёртвого груза ушли вместе с бывшим»: истории о расцвете после развода

В интернете существует понятие «расцвет после развода» — по-английски divorce glow up. Люди, вышедшие из тяжёлых или токсичных отношений, выкладывают фотографии до и после — и разница порой разительная.

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