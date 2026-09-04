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proavto21

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Toyota 4Runner шестого поколения: опыт знакомства с «серым» внедорожником в России

Toyota 4Runner шестого поколения: опыт знакомства с «серым» внедорожником в России

Есть машины, которые вызывают уважение задолго до того, как ты оказываешься за рулём. Toyota 4Runner — как раз из таких.

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