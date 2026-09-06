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Алонсо про 1:2 от «Арсенала»: «Мы понимали, что у «Челси» не будет 12 голевых моментов в этом матче. Хотим чаще играть на ноль, это придет»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо после поражения от «Арсенала» в матче 3-го тура АПЛ (1:2) рассказал о том, что нужно улучшить в игре своей команды.

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