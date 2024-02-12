Бойкот SHAMANа подтверждён: Почему с певцом не выходят на одну сцену - версия Киселёва

Что из себя сейчас представляет российский шоу-бизнес, и почему до сих пор на сцене есть место бойкотам? Об этом поговорим с нашим гостем, музыкальным продюсером и основателем группы "Земляне" Владимиром Киселёвым.
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