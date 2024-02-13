В США заявили, что Залужный обрушится на Зеленского в случае провалов Сырского на фронте

ВАШИНГТОН, 13 февраля, ФедералПресс. Владимир Зеленский ждет от нового главкома ВСУ Александра Сырского серьезных усилий для удержания линии фронта, но любой провал генерала приведет к политическим последствиям.
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