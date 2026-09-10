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Дело возбудили после отравления учащихся одной из школ на Кубани

Дело возбудили после отравления учащихся одной из школ на Кубани

Инцидент в станице Каневской Краснодарского края, где учащиеся одной из школ обратились в медучреждение с признаками отравления, послужил основанием для возбуждения уголовного дела.

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