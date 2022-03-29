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Переговоры по Украине: какие соглашения нужны России и Европе

Переговоры по Украине: какие соглашения нужны России и Европе

Российский журналист и политик, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII и VIII созывов, заместитель председателя комитета Антон Горелкин прокомментировал росийско-украинские переговоры, которые прошли в Стамбуле.

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