Фронтовик-мэр стал проклятием для чиновников: его решили отправить обратно "за ленточку"

Андрей Павлов

ЕР и "Работа" понятия несовместимые. Ребят с СВО надо подучить бюрократическим экзерсисам, а дальше они сами. Вон парня с СВО в небольшом городке в Кировской губернии сдуру поставили мэром (по заветам великого Путина). Он там навел шороха, жители возликовали, предыдущие два мэра попали на цугундер. но местные миниолигархи спохватились, подключили военкома, и парню вручили предписание, что его очень ждут на ЛБС. Олигархи нынешнюю власть под себя долго форматировали, и им кузнецы на сеновале не нужны.