Русский Колоколъ Никита Горелов стал градоначальником в депрессивном кировском городке и всего за два месяца перевернул жизнь тут, приобретя могущественных врагов.
Фронтовик-мэр стал проклятием для чиновников: его решили отправить обратно "за ленточку"
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Андрей Павлов
"...рот быстро закрывали...". А сейчас просто внимания не обращают. Мели, Емеля...
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2 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Сомневаюсь,пока ставленик ЕБН у власти ,ничего хорошего не жду
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2 час.
Андрей Павлов
ЕР и "Работа" понятия несовместимые. Ребят с СВО надо подучить бюрократическим экзерсисам, а дальше они сами. Вон парня с СВО в небольшом городке в Кировской губернии сдуру поставили мэром (по заветам великого Путина). Он там навел шороха, жители возликовали, предыдущие два мэра попали на цугундер. но местные миниолигархи спохватились, подключили военкома, и парню вручили предписание, что его очень ждут на ЛБС. Олигархи нынешнюю власть под себя долго форматировали, и им кузнецы на сеновале не нужны.
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2 час.
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