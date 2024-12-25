Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Фронтовик-мэр стал проклятием для чиновников: его решили отправить обратно "за ленточку"

Фронтовик-мэр стал проклятием для чиновников: его решили отправить обратно "за ленточку"

Русский Колоколъ Никита Горелов стал градоначальником в депрессивном кировском городке и всего за два месяца перевернул жизнь тут, приобретя могущественных врагов.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;...рот быстро закрывали...&quot;. А сейчас просто внимания не обращают. Мели, Емеля...
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2 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Сомневаюсь,пока ставленик ЕБН у власти ,ничего хорошего не жду
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2 час.
Андрей Павлов
ЕР и &quot;Работа&quot; понятия несовместимые. Ребят с СВО надо подучить бюрократическим экзерсисам, а дальше они сами. Вон парня с СВО в небольшом городке в Кировской губернии сдуру поставили мэром (по заветам великого Путина). Он там навел шороха, жители возликовали, предыдущие два мэра попали на цугундер. но местные миниолигархи спохватились, подключили военкома, и парню вручили предписание, что его очень ждут на ЛБС. Олигархи нынешнюю власть под себя долго форматировали, и им кузнецы на сеновале не нужны.
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2 час.

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