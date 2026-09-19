Прогноз курса рубля с 21 сентября, экономисты ждут событий следующей неделе

Озвучивая прогноз курса рубля с 21 сентября, экономисты ждут ряда событий на следующей неделе. С одной стороны, российскую валюту могут поддержать дорогая нефть, приближение налоговых выплат экспортеров и сохраняющаяся высокая ключевая ставка.