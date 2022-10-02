Главнокомандующий ВСУ обсудил обеспечение потребностей войск с США

Главнокомандующий ВСУ Залужный обсудил обеспечение потребностей войск с генералом США Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный обсудил Главнокомандующий ВСУ Залужный обсудил обеспечение потребностей войск с генералом США Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный обсудил по телефону в воскресенье с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Марком Милли обеспечение военных потребностей страны.