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Главнокомандующий ВСУ обсудил обеспечение потребностей войск с США

Главнокомандующий ВСУ обсудил обеспечение потребностей войск с США

  Главнокомандующий ВСУ Залужный обсудил обеспечение потребностей войск с генералом США Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный обсудил  Главнокомандующий ВСУ Залужный обсудил обеспечение потребностей войск с генералом США Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный обсудил по телефону в воскресенье с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Марком Милли обеспечение военных потребностей страны.

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