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Калужские новости

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В Калужской области избрали депутатов Госдумы девятого созыва

В Калужской области избрали депутатов Госдумы девятого созыва

Явка на выборах в Калужской области составила 49,95%, «Единая Россия» набрала 44,77% голосов по федеральному округу, Геннадий Скляр избран депутатом по одномандатному округу с результатом 38,95%.

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