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Информация об отмене Всероссийских соревнований по маунтинбайку «скоростной спуск» в Иркутской области

Сообщаем, что Всероссийские соревнования по велосипедному спорту маунтинбайк в дисциплине «скоростной спуск», которые должны были состояться в городе Байкальск, Иркутской области (на территории БГК «Гора Соболиная») 17 —19 июля 2026 г.

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