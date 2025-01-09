На трассах Ленобласти снег чистят более 400 машин

И порядка 500 дорожников В первый рабочий день порядка 500 дорожников и свыше 400 единиц спецтехники очищали областные дороги от снега и льда В Ленинградской области порядка 500 дорожников и свыше 400 единиц спецтехники вчера весь день и всю ночь сегодня приводили в порядок региональные трассы.
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