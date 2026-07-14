Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Дроны для теракта в Подмосковье привезли в керамической плитке из Европы

Дроны для теракта в Подмосковье привезли в керамической плитке из Европы

Силовики предотвратили атаку дронов на предприятие ОПК Подмосковья и теракты против офицеров Минобороны, исполнитель задержан, один из пособников был ликвидирован при сопротивлении, сообщили в ФСБ России.

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