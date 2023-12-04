Эксперт Уполномоченного: если у вас на руках есть судебный акт в вашу пользу, лучше не полагаться полностью на судебных приставов, а помочь им во взыскании

Об этом в ходе семинара на тему «Особенности взаимодействия со службой судебных приставов. Как достичь максимального результата?», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова и центром общественных процедур «Бизнес против коррупции», сообщил заведующий Московской городской коллегией адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов.