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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Эксперт Уполномоченного: если у вас на руках есть судебный акт в вашу пользу, лучше не полагаться полностью на судебных приставов, а помочь им во взыскании

Об этом в ходе семинара на тему «Особенности взаимодействия со службой судебных приставов. Как достичь максимального результата?», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова и центром общественных процедур «Бизнес против коррупции», сообщил заведующий Московской городской коллегией адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов.

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