Боялись говорить, что мы русские: мать участника СВО вернулась из Европы в Новосибирск

Сибирячка после 10 лет жизни в Европе рассказала о мотивах переезда на родину.Жительница Новосибирска Лидия Смирнова – мать кадрового офицера в запасе, который после объявления частичной мобилизации отправился на СВО.
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