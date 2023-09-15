«Поздравляем»: у дочери Бородиной вот-вот появится ещё одна сестра или братик

Стало известно о грядущем пополнении в семье первого мужа ведущей. Ксения Бородина с дочерьми Социальные сетиКсения Бородина получила неожиданную новость от человека из её прошлой жизни: первый муж телеведущей готовится в четвертый раз стать отцом.