Что сегодня, как в сорок первом, лежит на наших весах

Думала я думала про выступление президента Казахстана на ПМЭФ и недавнюю реплику про дружбу с США в Катаре, да ничего умного, кроме того, что всё происходящее на наших бывших окраинах, было предопределено Беловежской пущей, не придумала.
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