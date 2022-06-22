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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Что сегодня, как в сорок первом, лежит на наших весах

Что сегодня, как в сорок первом, лежит на наших весах

Думала я думала про выступление президента Казахстана на ПМЭФ и недавнюю реплику про дружбу с США в Катаре, да ничего умного, кроме того, что всё происходящее на наших бывших окраинах, было предопределено Беловежской пущей, не придумала.

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Комментарии
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Светлана Снегина
всё и всегда
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1 г.
Nikolia Vovchenko
Ужасно.Автору ничего не говорит нынешняя  7531 Лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме,потому и пытается подстроиться под западные &quot;культурные ценности&quot;
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1 г.

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