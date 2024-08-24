РИА «Новости»: семьи с двумя и более детьми получат новую налоговую выплату

Некоторые семьи с детьми с 2026 года смогут получать новую налоговую выплату. Об этом РИА «Новости» рассказала младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк.
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